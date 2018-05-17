Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de 63 Filistinli'yi şehit etmesinin ardından Tel Aviv-Ankara hattında ilişkiler iyice gerilmeye başlıyor. Filistin'in yanında yer alan Türkiye, katliama tepki olarak İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamdan dolayı Türkiye'yi suçlaması ilişkileri daha gerginleştirirken, Türkiye yeni bir adım daha atarak İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin de bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi. Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun önceki gün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi" ifadesi kullanılmıştı. Diplomatik alanda yaşanan kriz devam ederken, İsrail Parlamentosu Knesset'in Türkiye ile yaşanan gerilimin ardından sözde Ermeni soykırımının tanınmasını öngören yasa tasarısını gündeme almaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrailli vekiller, sözde Ermeni soykırımını tanımak için Netanyahu’ya çağrıda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre Zionist Union’ın vekili Itzik Smuly ve Likud’un vekili Amir Ohana’nın çağrısıyla birlikte Knesset harekete geçti.



GEÇEN SENE REDDEDİLMİŞTİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’ta yer alan habere göre vekiller, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıyan 30’uncu ülke olması için çağrıda bulundu. Vekillerden Ohana, “Ermenilere yapılan korkunç haksızları resmi olarak tanımanın zamanı geldi. Adalet için hiçbir zaman geç değildir” dedi. Geçtiğimiz Şubat ayında İsrailli siyasetçiler sözde Ermeni soykırımının tanınmasını gündeme getirmiş, bu tasarı reddedilmişti. İsrail’den Ağustos ayına kadar benzer bir tasarı sunulmasının önüne geçiliyor.



SON KARAR NETANYAHU'DA

Jerusalem Post’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde bu gelişmenin incelendiği ve son kararın Netanyahu’da olacağı ifade edildi.