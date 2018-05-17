Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soçi'de askeri üretim faaliyetlerinin ele alındığı bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'deki uluslararası teröristlerin saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış gemilerimiz, Akdeniz'de aralıksız olarak görev yapacak." dedi.

RUS DONANMASININ VARLIK GÖSTERDİĞİ COĞRAFYA GENİŞLETİLDİ

Putin, başta Akdeniz, Kuzey Atlantik ve Asya-Pasifik olmak üzere son yıllarda Rus donanmasının varlık gösterdiği coğrafyanın belirgin şekilde genişlediğine dikkat çekti.

DONANMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Rus lider, donanmanın yüksek savaşa hazırlık durumunun ve etkinliğinin ülkenin ekonomik güvenliğinin sağlanması, stratejik eşitliğin korunması açısından en önemli faktör ve ulusal çıkarların gözetilmesi açısından kritik bir araç olduğunu vurguladı.