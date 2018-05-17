Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildiriyor.

TANIKLAR İSRAİL'DE PATLAMA MEYDANA GELDİĞİNİ AKTARDI

Bölge sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktarıyor.

GOLAN'A 5 FÜZE

Yerel kaynaklar Golan Tepeleri'ne 5 füze ateşlendiği bilgisini geçti.

FÜZELERİN SURİYE REJİMİ TARAFINDAN ATEŞLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı Suriye kaynakları, füzelerin Suriye rejimi tarafından ateşlendiğini iddia etti. İsrail basını 'Demir Kubbe' sisteminin devreye girdiğini ve bir füzenin düşürüldüğünü bildirdi.