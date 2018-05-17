Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Putin, Suriye’de  elde edilen askeri başarının ardından, siyasi sürecin devam etmesi için ilave  koşulların oluştuğuna işaret ederek, “Astana süreciyle de bu yolda önemli bir  ilerleme sağlandı. Bir sonraki hedef, ekonominin düzeltilmesi ve zor  durumdakilere insani yardımların sağlanması.” ifadelerini kullandı.

Esed de Suriye’nin giderek daha istikrarlı bir konuma geldiğini  savunarak, “Astana ve Soçi’de yürütülen müzakere süreçlerini de değerlendirme  fırsatı olacak.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, görüşme sonrasında Esed’in, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde  bir anayasa komisyonu oluşturulması için heyet gönderme kararı aldığını belirtti.