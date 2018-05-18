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Fransa'da bomba paniği
Fransa'da bomba paniği
18.05.2018 - 18:07 |
Son Güncelleme:
18.05.2018 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Nice Havalimanı'nın 2. terminali boşaltıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Nice Havalimanı,
560768
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560768.aspx
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