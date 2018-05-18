Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı  yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı kararı memnuniyetle  karşıladıklarını belirtti.Ureykat açıklamasında, "Bu karar uluslararası hukuku ve uluslararası  insan haklarını ihlal eden işgal güçlerinden hesap sorulması, işlediği suçlardan  caydırılmasının yanı sıra kurbanlar için adaletin yerini bulması bakımından doğru  bir karar." ifadelerini kullanarak BM'nin aldığı karara destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamayla, BM'nin kararına tepki gösterdi.BM İnsan Hakları Komisyonu'nun kararını reddettiklerini dile getirerek  kararı eleştiren Netanyahu, "Kendisini İnsan Hakları Konseyi olarak adlandıran  bir örgüt samimiyetten uzak ve İsrail'e zarar vermek istediğini bir kez daha  kanıtladı." dedi.

Netanyahu, kararın "İsrail karşıtı" bir çoğunluk tarafından alındığını  ileri sürerek, "Kendisini koruma hakkına sahip İsrail, halkını ve askerlerini  korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.İsrail Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklama ile Gazze'deki  katliamın soruşturulması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını  öngören tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek tasarının İsrail tarafından  reddedildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, bugün İsrail'in  Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve  Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir  soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve  İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul  edilmişti.