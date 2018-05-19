Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanın gelmesiyle eğitim ve öğretime ara verilirken, son on günde tatil tüm devlet dairelerinde uygulanıyor. Sahurdan iftar saatine kadar şehir hayatının neredeyse tamamen durduğu Yemen'de, ancak iftar ve teravih namazından sonra sokaklarda canlılık başlıyor. Teravih namazı birçok camide hatimle kıldırılıyor. Yemen'in değişmeyen bir ramazan geleneği de erkeklerin gözlerine sürme çekmesi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cami avlularını dolduran cemaat, kılınan namazının ardından gözlerine sürme çektirdi.