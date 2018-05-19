Ramazanın gelmesiyle eğitim ve öğretime ara verilirken, son on günde tatil tüm devlet dairelerinde uygulanıyor. Sahurdan iftar saatine kadar şehir hayatının neredeyse tamamen durduğu Yemen'de, ancak iftar ve teravih namazından sonra sokaklarda canlılık başlıyor. Teravih namazı birçok camide hatimle kıldırılıyor. Yemen'in değişmeyen bir ramazan geleneği de erkeklerin gözlerine sürme çekmesi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cami avlularını dolduran cemaat, kılınan namazının ardından gözlerine sürme çektirdi.
Ramazana has bir Yemen geleneği
19.05.2018 - 05:26 | Son Güncelleme: 19.05.2018 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'de oruç ayının önemli bir bölümü, diğer İslam ülkelerinden farklı olarak resmî tatille geçiyor.
Etiketler : ramazan haberleri,sürme,
560822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560822.aspx
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