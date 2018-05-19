Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.



Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.