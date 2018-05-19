Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın,  Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını  kaybettiği bilgisini paylaşan Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.
 
Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır  olduğunu kaydetti.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının  olmadığını açıkladı.