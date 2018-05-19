Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya’da hayata geçirilmek istenen yeni “yabancılar yasası tasarısı" Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarını karşı karşıya getirdi. Ülkede birçok sivil toplum kuruluşu gibi Dışişleri Bakanlığı da yasa tasarısının anayasa ve insan haklarına aykırı olduğu yönünde eleştiride bulundu.

Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Hukuk Birimince yapılan açıklamada, bu yılın sonu gibi yürürlüğe girmesi öngörülen tasarının bazı maddelerin anayasa başta olmak üzere insan haklarına aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tasarısı kapsamında özellikle çocuk sığınmacıların suç işlemeleri durumunda yetişkinler gibi muamele görecek olmaları, oturum izinlerinden sınır dışı edilmelerine kadar birçok yaptırıma tabi olmalarının hem Avusturya gençlik yasasıyla uyuşmadığı hem de uluslararası hukukla çeliştiği vurgulandı.

Etnik köken, din ve dil ayrımı yapmaksızın çocukların her türlü imkandan faydalanmasının gerektiği belirtilen açıklamada, gençlik yasasının suç işlemiş bir çocuğun gelişimine yönelik imkanlardan mahrum edilemeyeceğini belirttiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca, tasarıda sığınmacı ve göçmenlerin Avusturya vatandaşı olmalarının zorlaştırıldığı, vatandaş olabilmek için bu ülkede ikamet etme süresinin 6 yıldan 10 yıla çıkartıldığı ifade edilerek, bu durumun Cenevre Mülteci Sözleşmesi ile uyuşmadığı kaydedildi. Sözleşmenin mülteci statüsü elde etmiş kişilerin vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılmasını öngördüğü hatırlatılarak, 10 yıllık sürenin 8 yıla düşürülmesinin daha yararlı olacağı görüşü paylaşıldı.

Avusturya’da geçen yıl yürürlüğe giren yabancılar yasasının, aşırı sağcı hükümetin göreve gelmesiyle daha da katılaştırılması öngörülmüş, bu nedenle İçişleri Bakanı Herbert Kickl tarafından hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulundan geçerek, Meclisteki Uzmanlar Komisyonuna gönderilmişti.