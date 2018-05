Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliği de Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının yol açtığı gerginlik devam ediyor. Mazlum Filistin halkının haklı davasına her zaman büyük destek veren Türkiye, bu krizde de yine üzerine düşeni yapıyor. Yenikapı'da dev bir miting yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tel Aviv ve Washington yönetimine "Filistin davasından geri adım atmayacağız" mesajı verdi. Ardından da İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü olarak topladı. Yapılan konuşmaların ardından İİT üyeleri aralarında, "Elçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkelere karşı siyasi, ekonomik ve tedbirler alınacak. İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin piyasaya girmesi engellenecek. Filistin'e uluslararası barış gücü gönderilmesi için çalışmalar yapılacak. Filistin'in bağımsız ve egemen devlet olarak tanınması için çalışma yürütülecek" gibi kararları açıkladı. Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İİT üyelerinin üzerinde uzlaştığı Sonuç Bildirgesi'ne vurgu yaptı. Burada alınan kararların hayata geçirilmesini isteyen Erdoğan "İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik, lanetledik. İslam ümmeti birlik olmadığı sürece, bizler tek ses, tek yürek olmadığımız sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir. El birliği ve dayanışma içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bunun için her şeyden önce Filistin davasına sahip çıkmalı, burada aldığımız kararları hayata geçirmeliyiz" dedi.



AMBARGO UYGULANSIN

Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi de benzer çağrıda bulundu. ABD ve Guatemala'dan sonra Paraguay'ın da salı günü Büyükelçiliğini Kudüs'e nakletme kararı aldığını belirten Khraishi "Ülkelerin elçiliklerini Kudüs'e taşımalarını engellemek için daha fazla çaba gösterilmeli. Bu ülkelere karşı ambargo ve yaptırım gibi daha pratik adımlar atılmalı’ dedi. Türkiye'nin çabalarına övgüde bulunan Khraishi "Türkiye'ye ziyadesiyle müteşekkiriz" diye konuştu.



ABBAS'TAN ÇAĞRI

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da uluslararası topluma seslendi. Abbas "Savunmasız Filistin halkına bir an önce uluslararası koruma sağlanmalı" dedi. Bu arada Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD) Başkanı Uğur Terzioğlu, bütün dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini söyledi. ATBD Konseyi yönetim kurulu olarak, Türkiye’nin aldığı kararları desteklediklerini belirten Terzioğlu, "Çatışmasızlık, ticaret ve refahın ön şartıdır. İsrail-Filistin meselesinin karşılıklı olarak mutabakata varılıp çözüme kavuşamaması, ticaretin ve refahın gelişmesine mani olmaktadır. Sorumluluk sahibi aktörlerin atacakları adımların uluslararası toplumca ve Birleşmiş Milletler nezdinde desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Çatışmanın sona ermesi ve bölgemizin barışa ve refaha ulaşması adına hükümetimizin attığı ve atacağı adımları kuvvetle desteklemekteyiz. Bütün dünya da bu zulme seyirci kalmaması gerekiyor” dedi.