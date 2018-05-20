Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon kanalı KHOU'ya açıklama yapan bölgedeki itfaiye şefi, patlamanın bu sabah Teksas eyaletindeki Pasadena şehrindeki Kuraray Amerika Eval Fabrikası'nda meydana geldiğini söyledi. Kimyasal, elyaf ve reçine odaklı üretim yaptığı belirtilen fabrikadaki patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de halen kayıp olduğu kaydedildi.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir kimyasal sızıntı ve çevre için sakıncalı bir durum olmadığı ifade edildi.