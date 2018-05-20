Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mursi ailesi Arap medyasına yaptığı açıklamada, Muhammed Mursi'nin kötü şartlarda ve hücrede tutulduğunu belirtti. Aile, Mursi’nin durumuyla ilgili çok net bilgilere sahip olmadığının altını çizerken, uzun zamandır Muhammed Mursi ile görüşemediklerini vurguladı.

Muhammed Mursi’nin sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren aile, Mursi’nin kötü koşullarda tutulduğu, sağlık problemi yaşadığı, yönetimin ise kapsamlı bir tedavi görmesine müsaade etmediğini bildirdi. Aile, Mursi’nin acilen kapsamlı bir hastanede tedavi görmesi gerektiğini, bunun sağlanmaması durumunda hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Aile, Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi hakkında da açıklamalarda bulundu. Mursi ailesi, Usame Mursi’nin babasıyla birlikte Tora Hapishanesinde tutulduğunu belirtti.