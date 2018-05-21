Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura



Nüfusu 4 milyon olan ülkede yaklaşık bir milyon mülteci yaşıyor. Tabii yaşamak denirse buna. Esad’ın zulmünden kaçan Suriyeliler Lübnan dağlarındaki sahipli arazilere geliyor, mülk sahiplerine ayda yüz dolar vererek bir evlik yer kiralıyorlar. Karton teneke ve brandadan bir kulübe çakıyor, başlarını sokuyorlar.

İHH Ramazan-ı şerif vesilesiyle Lübnan’ın dört şehrinde (Trablus, Bekaa, Kattermaya ve Beyrut’ta) bin civarında aileye gıda kolisi dağıttı. Dağıtmaya da devam edecek aralıklarla.

Mülteciler genelde Suriye’nin yerli yetikli insanları. İşleri güçleri, malları mülkleri vardı zamanında. Üstleri başları hâlâ çok temiz, kendileri eğitimli, çocukları bakımlı ve terbiyeli. Bir zamanlar böylesi yardımları onlar dağıtıyorlardı ihtimal.

Lübnan’da ayrıca İsrail’in 1948 katliamından kaçan Filistinliler var, aradan geçen 60 yıla rağmen hâlâ vatandaş olabilmiş değiller, oy veremiyor, istedikleri okullarda okuyamıyor, işe giremiyor, dernek kuramıyor, dertlerini anlatacak muhatap bulamıyorlar.