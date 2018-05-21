Suudi Arabistan Hava Yolları’nın SV3818 sefer sayılı Mekke-Dakka seferi için havalanan TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı yaklaşık üç buçuk saat süren iniş öncesi hazırlıklar sonrasında Cidde Havalimanı’na burun iniş takımı açılmadan iniş gerçekleştirdi.
Airbus yolcu uçağı burnu üstüne indi
21.05.2018 - 23:57 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saudia uçağının ön dikmesinin inişte açılmadığı ve piste teker koyduktan sonra burun üstü bir süre kaydığı bildirildi. Uçak durduktan sonra yolcuların slidelar aracılığıyla uçaktan tahliye edildiği açıklandı.
Etiketler : Airbus yolcu uçağı,
561218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/561218.aspx
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