Suudi Arabistan Hava Yolları’nın SV3818 sefer sayılı Mekke-Dakka seferi için havalanan TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı yaklaşık üç buçuk saat süren iniş öncesi hazırlıklar sonrasında Cidde Havalimanı’na burun iniş takımı açılmadan iniş gerçekleştirdi.