Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul zirvesinde, Gazze’de şehit edilen 66 Filistinli için soruşturma komitesi kuruldu. İİT Genel Sekreterliği tarafından uluslararası bağımsız uzmanların atanmasıyla birlikte, komite çalışmalarına başlayacak. Komitenin kararları uluslararası nitelikte olacak. Saldırıyı yapan, tetiğe basan kimse hepsi tespit edilecek. Suçun ve suçluların tespitine yönelik cezai bir soruşturma yürütülecek, deliller raporla ortaya konulacak. Bu rapor uluslararası kurul ve kuruluşlara iletilecek. İİT üyeleri sorumluların cezalandırılması konusunda yerel mahkemeleri harekete geçirecek. Hukuken olayın sorumluluğunu taşıyanlar hakkında cezai soruşturmalar yürütülecek, hakkında yakalama kararları alınacak. İsrail’in yaptığı bu katliam, cezai bir olaya evrilmiş olacak.

UCM’YE BAŞVURULACAK

Zirve kararları dışında Filistin’in de katliamın gerçekleştiği ülke olarak, üyesi olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurabileceği belirtiliyor. Katliamın UCM’ye taşınması ihtimali bile İsrail’i rahatsız etmiş durumda. UCM’nin böyle bir davayı Filistin Devleti adına kabul etmesi hâlinde Avrupa’nın harekete geçirilmesine ilişkin diplomatik girişimler artırıldı.

BANKA DEVREYE SOKULDU

Zirvenin önemli kazanımlarından biri de Filistinli mültecilerin desteklenmesi konusu oldu. Filistinlilere destek için İslam Kalkınma Bankası devreye sokuldu. Türkiye’nin kurulması için 2 yıldır büyük gayret üstlendiği Kalkınma Vakıf Fonu’nun kurulup desteklenmesine karar verildi. Karar, İslam Kalkınma Bankasının en büyük ortağı olan Suudi Arabistan’ın aktif desteğiyle alındı.

ÖLÜ SAYISI 112’YE YÜKSELDİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerin başladığı 30 Mart’tan bugüne İsrail güçlerinin şiddetinde hayatını kaybedenlerin sayısının 112’ye yükseldiğini, 13 bin 190 kişinin de yaralandığını duyurdu.