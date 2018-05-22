Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan 2. Mahmud zamanında Mevlid Kandili münasebetiyle akşam namazından ertesi gün ikindi vaktine kadar her vakit beşer adet top atıldı. Rumelihisarı ve Yedikule'de iftar ve sahur vakti top atılması geleneği ise Sultan 4. Mustafa döneminde başladı. Bu gelenek 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş tartışılmaya açıldı. 1861’de atılan bir topun bir Hıristiyan’ın ölümüne sebep olunması üzerine zaman içinde terki yoluna gidildi. Sonraki yıllarda devlet top yerine tüfek veya havai fişek atılması yönünde emirler yayınladı. Zamanla iftar ve sahurları şenlendiren ramazan topları, böylece susup tarihin derinliklerine karışıp gitti. Osmanlı döneminde âdet hâline gelen ramazan topları; Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Malezya ve Senegal gibi ülkelerde aynı heyecanla yaşatılıyor.

Burası Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan 828 metrelik Burj Khalifa'nın önü. Görevli polisler, iftar vakti topun fitilini ateşliyor, gelenek devam ediyor…