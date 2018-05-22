Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde aylardır devam eden hükümet karşıtı grevlere yarın memurlar da dahil olacak.

İŞÇİ VE MEMUR SENDİKALARI BİR ARADA

Tüm işçi ve memur sendikaları FO, CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, FA-FA, yaptıkları ortak açıklama ile Fransa hükümetine karşı olan protestolara katılma kararı aldıklarını bildirdi.

120 BİN MEMURUN İŞTEN ÇIKARILMASI PROTESTO EDİLECEK

Grevlere katılacak olan memurların ise Fransa hükümetinin memurların haklarını sınırlayan, alım gücünü düşüren ve 120 bin memurun işten çıkarılmasını hedefleyen reformu protesto edeceği öğrenildi.