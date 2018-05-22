Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian  Naranjo'ya Venezuela hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden  ayrılmaları için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

Maduro'nun ifadeleriyle ilgili ABD tarafından henüz bir açıklama  gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen seçimleri  "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.

Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli  seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın  geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı  açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300  binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy  alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini  duyurmuştu.