Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da  yaptığı görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde  ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin  değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü  dile getirdi.

"Belki daha sonra olabilir"

Yaklaşık 40 dakika süren soru-cevap bölümünde zirvenin gerçekleşip  gerçekleşmeyeceğiyle ilgili kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Trump, "Neler  olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok  anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran  tarihi uygun olmayabilir." dedi.

Zirvenin olup olmayacağı veya hangi tarihte yapılacağıyla ilgili kesin  açıklamayı çok yakında yapacağını kaydeden Trump, "Eğer anlaşma olursa bu Kuzey  Kore için çok iyi bir şey olur. Olmazsa o da tamamdır. Durum ne ise odur."  değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore'nin mevcut ekonomik koşullar altında gelişebilmesinin  mümkün olmadığını vurgulayan Trump, "Şu anda Kuzey Kore büyük bir ülke olma  şansına sahip. Bence bu şansı değerlendirmeliler." ifadesini kullandı.

Üç ülke Kuzey Kore'ye yardıma hazır

Anlaşmanın Kuzey Kore'ye ve Kim Jong-un'a çok faydalı olacağını  kaydeden Trump, anlaşma olması halinde Pyongyang'ın ekonomik olarak  destekleneceğini, "Güney Kore, Çin ve Japonya, Kuzey Kore'nin büyük bir ülke  olmasına yardım etme konusunda istekliler." sözleriyle dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'e yaptığı ikinci ziyaretin ardından  nükleer anlaşmayla ilgili davranışlarında değişimler olduğunu iddia eden Trump,  "Bundan hoşlanmadığımı söylemeliyim. Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi ilişkilerimiz  var, kimseyi suçlamıyorum ama ikinci görüşmeden sonra Kim Jong-un'un  davranışlarında farklılaşmalar gördük." dedi.

"Onun güvenliğini garanti ediyorum"

Trump, Kim'in nükleer anlaşmaya imza atması ve Kore Yarımadası'nın  nükleerden tamamen arındırılmasını kabul etmesi konusunda, "Bu süreçte onun  güvenliğini garanti ediyorum. Kendisi güvende ve zengin olacak, ülkesi de zengin  olacak." ifadesini kullandı.

Moon'dan Trump'a teşekkür

Kuzey Kore ile ilgili nükleer anlaşma sürecindeki adımlarından dolayı  Trump'a teşekkür eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise "Bugüne kadar ilk kez  (ABD ile Kuzey Kore arasında) liderler düzeyinde bir anlaşma yapılacak. Bunu  gerçekleştiren ve bu değişimi mümkün kılan kişi Başkan Trump'tır." şeklinde  konuştu.

Moon ayrıca, Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağına ve bir  anlaşmanın imzalanacağına inandığını, bu sürecin sonunda hem Kore Yarımadası'na  barışın geleceğini hem de Kuzey Kore'nin mutlu olacağını söyledi.

Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri  Kim ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz (olumsuz) bir şey  görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz."  ifadesine yer vermişti.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını  "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri  askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske  girebileceğini açıklamıştı.