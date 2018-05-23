Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O da diğer çobanlar gibi yeterli su ve otlak alanı bulamadığı için çobanlığı bırakarak yerleşik hayata uyum sağlamaya çalışıyor.

2 eşi ve 8 çocuğuyla yaşayan 35 yaşındaki Utban, bir devlet kurumunda her gün 12 saat güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Utban, her ay eline geçen 1800 birr (yaklaşık 300 lira) ile ailesini geçindirmeye uğraşıyor ve bir gün elektriği olan, musluğundan su akan bir eve sahip olmanın hayalini kuruyor.

Geçimini artık çobanlıktan temin edemediğini ve su olmadığı için buraya yerleştiğini anlatan Utban “Artık çobanlık yapmıyorum. Sahip olduğum tüm hayvanları kardeşime emanet ettim” diyor.

Çocuklarından 4’ünü okula gönderen, 4’ünü de çalışmaları için hayvanlarını emanet ettiği abisinin yanına yollayan Utban, ramazan ayını ibadetle ve çalışarak geçirdiğini söylüyor.

Mübarek ramazan ayında Kur’ân-ı kerim okumayı ve dua etmeyi ihmal etmediğini belirten Utban “Bizlere yağmur göndermesi için Allah’a dua ediyorum” diyor.