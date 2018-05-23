Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miller'i Afganistan'daki güçlerin başına atadığını yazarken, atamaya ilişkin haberi ilk kez Wall Street Journal'in verdiği belirtildi.

Pentagon'dan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Miller'in Afganistan'daki güçlerin başına getirilmesinin, Trump yönetiminin konvansiyonel yaklaşımını gözden geçirdiği anlamına gelebileceğine işaret edildi.

Son iki yıldır ordunun elit terörle mücadele birliklerini denetleyen ABD Ortak Özel Operasyonlar Komutanı olan Austin "Scott" Miller'e bağlı güçlerin, Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütünün parçalanmasına yardım ettiği belirtiliyor.

Miller'in, dünya çapında terör saldırısı planları ve yabancı savaşçı akışını izleyen uluslararası bir görev gücünü şekillendirdiği de belirtiliyor.

Atamanın, gelecek haftalarda resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor.