Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran'da yapılacak seçimlere 32 gün kala, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan baskılar artmaya başladı. Piyasadaki spekülasyonlarla dolar ve euroda üst üste rekorlar kırıldı. Amerika ve Avrupa üzerinden yapılan sıcak para operasyonlarına karşı Merkez Bankası'nın yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİRMEK



Piyasada bu gelişmeler yaşanırken, İngilizler operasyonun asıl amacını da itiraf etti. Londra'dan Bloomberg canlı yayınına konuk olan İngiliz ekonomist Lee Hardman; Merkez Bankası'nın faizleri artırması gerektiğini söyledi.

POLİTİKALARI DEĞİŞTİRİN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini de hedef alan Hardman, hükümetin politikalarını yeniden ele alması gerektiğini belirtti.