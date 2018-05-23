Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Prof. Tijjani Bande, BM Güvenlik Konseyinin Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması oturumunda yaptığı konuşmada, 2009'dan bu yana örgütün saldırılarından 14,8 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Saldırılardan en fazla etkilenenlerin çocuklar ve kadınlar olduğunu belirten Bande, saldırılar nedeniyle ölenler, yaralananlar ve işsiz kalanların yanı sıra 1,7 milyon kişinin de mülteci konumuna düştüğünü kaydetti.

Bande, Boko Haram saldırılarının ülkede insani krize yol açtığına dikkati çekerek, "Bu saldırıların önlemesi için komşu ülkeler Çad, Kamerun, Nijer ve Benin ile ortak çalışıyoruz." dedi.

Bande, "Örgüte yönelik operasyonlar sonucunda şu ana kadar binlerce kadın ve çocuk kurtarıldı. Daha önce örgütün kontrolü altında bulunan bölgeler güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.