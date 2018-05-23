Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in 31 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'e yapacağı ziyaret hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "gelecek günlerde hükûmetin yürüttüğü çalışmaların yoğunluğu nedeniyle Başbakan Philippe'in İsrail ziyaretinin iptal edildiği" kaydedildi.

Le Figaro gazetesi, Philippe'in İsrail ziyaretinin iptal edilmesinin arkasında, ülkedeki demiryolu reformu, kamu yayıncısı kurumların işleyişi ile ilgili düzenlemeler ve haziran ayında yapılacak çalışmalar nedeniyle başbakanlık ajandasının yoğunluğunun olduğunu yazdı.

Fransa yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermiş, kararın bölgedeki iki devletli çözüm umutlarını suya düşürdüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "ABD bu kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını ihlal etmiş ve uluslararası hukuka aykırı davranmıştır." demişti.