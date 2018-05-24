Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Star gazetesinde yer alan haberde, geçen hafta başlayan ve 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen paraları sayma işleminin bittiği belirtildi.

Haberde, operasyonlar sonucu ele geçirilen para miktarının yaklaşık 30 milyon ABD doları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen paraların sayma işleminin bittiği ve yaklaşık 30 kadar çanta ile Merkez Bankası'na gönderildiği kaydedildi.

Operasyonları yöneten Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu (CCID) Amiri Amar Singh, konunun resmi sürece girdiği için yorum yapamayacağını ancak ilerleyen günlerde konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Malezya polisi, geçen hafta Necip'in 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koymuştu.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğuyla suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasındaki belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak, günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek, bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.