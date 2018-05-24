Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nükleer silah deneme sahasının imhası ABD, İngiltere, Rusya ve Çin'den yabancı gazetecilerin gözleri önünde gerçekleşti.

Punggye-ri, Kuzey Kore'nin nüfusun çok seyrek olduğu kuzeydoğusundaki dağlık bölgenin derinliklerinde bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirvesinin ardından 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirvesi sebebiyle iyi niyet jesti olarak nükleer silah deneme sahasını kapama sözü vermişti.

Punggye-ri'nin imhasına koşut olarak Kuzey Kore Nükleer Silah Enstitüsü'nden önemli açıklamalar geldi.

Sputnik'e tüm dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'nin elinden gelen çabayı göstereceğini söyleyen enstitü başkan yardımcısı, nükleer teknoloji alanında İran ve Suriye ile hiçbir zaman işbirliği yapmadıklarını vurguladı. Daha önce ABD ve İsrail böyle bir işbirliğine dair iddialarda bulunmuştu.