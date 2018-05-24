Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, trajedinin gerçekleştiği dönemde ve sonrasında Rus askeri birliklerinin olaya karıştığına dair soruşturma grubunun iddialarını yalanladıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hiç bir füze sistemi Rusya-Ukrayna sınırından hiç bir zaman geçmemiştir.” denildi.

Ayrıca Rusya tarafının soruşturma ekibine Ukrayna füzelerinin olaya karıştığına yönelik kanıtlar sunduğu da ifade edildi.

AB'DEN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunun tespit edilmesinin ardından, Rusya'ya şeffaflığın sağlanması için Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'yle (JIT) iş birliği yapması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu'nda düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Maja Kocijancic, AB'nin JIT'in çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Kocijancic, yaklaşık 4 yıl önce Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağa ilişkin soruşturmanın şeffaf ve adaletli şekilde yürütülmesi için tüm uluslararası toplumun desteğini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

JIT'in soruşturma kapsamında Rusya'dan gerekli sorulara ilişkin cevap alınamadığını belirttiğini hatırlatan Kocijancic, "AB, Rusya'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2166 no'lu kararı uyarınca JIT'le tam iş birliği göstermesi çağrısında bulunuyor." dedi.

NATO: SUÇLU OLANLAR HESAP VERMELİDİR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Malezya Havayollarına ait uçağın, Rus ordusuna ait füze tarafından düşürüldüğünü tespit eden Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ni (JIT) takdir ettiğini belirterek, suçluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JIT'in profesyonel ve bağımsız araştırmasını takdir ediyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de belirttiği gibi, suçlu olanlar hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, 4 yıl önce gerçekleşen "küresel trajedi" konusunda adaletin tecelli etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

JIT, Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın, Rus ordusuna ait füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğu belirtilmişti. MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.