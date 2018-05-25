Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Nebraska eyaletinde yapılan bir operasyonl çok miktarda sentetik ağrı kesici fentanil ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 53 kilo fentanylin ABD tarihinde bugüne kadar ele geçirilen miktara denk olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bu miktardaki fentanilin 26 milyondan fazla kişiyi öldürebileceği tahmin ediliyor.

Geçen ay gerçekleşen operasyonda, fentanilin bir kamyonun gizli bölmesinde bulunduğu açıklandı. Kamyonun şöförü ve yolcu koltuğundaki bir kişi gözaltına alındı.

Polis, kamyonun şöförü olan 46 yaşındaki Felipa Genao-Minaya ve yolcu koltuğundaki 52 yaşındaki Nelson Nunez'i 26 Nisan'da, kamyonun otoyolun emniyet şeridinde seyretmesi nedeniyle durdurdu.

Şüphe üzerine kamyonda arama yapan polis, alüminyum folyo kağıtlara sarılı halde bulunan maddenin önce kokain olduğunu sandı. Ancak yapılan testler sonucu bu maddenin fentanil olduğu belirlendi.

FENTANİL NEDİR?

Fentanil, tuz kıvamında beyaz bir toza benzeyen, sentetik opioid bazlı bir madde.

Sadece iki miligram fentanilin bile -birkaç sofra tuzu zerresi- çoğu kişiyi öldürebilecek bir doz olduğu ve maddeye bir şekilde maruz kalınması halinde dahi öldürücü olabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar bu miktarda fentanilin 26 milyon kişiyi öldürme kapasitesine sahip olduğunu hesaplıyor.

Eroin ve diğer opioid bazlı maddeler gibi fentanil de baş dönmesi, mide bulantısı ve akıl karışıklığı yaşatıyor. Madde solunum sisteminin çökmesine ve ölüme yol açabiliyor.

ABD'de anestezilerde ve şiddetli ağrıyla mücadelede kullanılan madde, yüksek kâr marjı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarının da gözdesi konumunda.

ABD'de 2015 ve 2016 yıllarında fentanil gibi sentetik opioid bazlı maddelerin aşırı dozda alınması nedeniyle gerçekleşen ölümlerin iki kat arttığı belirtiliyor.

Pop yıldızı Prince'in aşırı dozda fentanil alması nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.