Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerle ilgili ihlal ve usulsüzlük iddialarının araştırılacağını söyledi. Meclise ise seçimlerin iptalini öngören bir tasarı sunuldu.

Pek çok vilayette seçime hile karıştırıldığına dair iddialar var. İddiaların merkezinde ise Kerkük kenti yer alıyor. İlk kez kullanılan elektronik oy verme makinelerinin listelemesinde usulsüzlükler olduğu iddia ediliyor.

Seçmenlerin korkutulduğu, kimlik kartlarının dağıtımında karışıklık yaşandığı, yüzbinlerce kişinin oy kullanamadığı da iddialar arasında.

Günler süren şikayetlerin ardından seçim komisyonu beş eyalette 103 oy verme merkezinde oyları iptal etti. Ancak itirazlar bitmedi.

Kerkük'te halk oyların elle sayılmasını talep ediyor. Başbakan İbadi, hükümet tarafından atanacak özel bir komitenin iddiaları araştıracağını duyurdu.

Seçimin ardından ilk kez toplanan meclise seçimin iptali için tasarı sunuldu. 175 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan tasarı, Parlamento seçiminin 22 Aralık'ta yerel seçimle birlikte yenilenmesini öngörüyor.