Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna semalarında dört yıl önce vurulan Malezya yolcu uçağının Rus füzesiyle düşürüldüğünün açıklanması, dünyayı karıştırdı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Malezya'ya giden MH17 sefer sayılı uçağın vurulmasında Rusya'nın sorumluluğu üstlenmesini istedi. Rutte'ye göre Moskova yönetimi füze sistemini bölgeye gönderdiği için sorumlu.

Rutte ayrıca Rusya'dan uluslararası araştırmacılarla işbirliği yapmasını istedi. Hollanda Başbakanı, sonuçların açıklanması üzerine dün Hindistan ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Hollanda, ayrıca Avustralya ile birlikte bu sabah Rusya'yı resmen suçladı.

ABD ise Rusya'ya uçağın düşürülmesindeki rolünü kabul etmesi için çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın MH-17'nin düşürülmesindeki rolünü kabul etmesinin ve bu konudaki duyarsız dezenformasyon kampanyasını bitirmesinin zamanı geldi" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Rusya olayın cezasız kalacağına inanıyor olabilir. Rus hükümeti, uçağın düşürülmesindeki payını ortaya koymalı ve soruları şimdi cevaplamalı" ifadesini kullandı.

RUSYA REDDEDİYOR

Moskova ise bugün peş peşe yaptığı açıklamalarla suçlamaları reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, füzenin Rus ordusuna ait olduğu yönündeki bulguları kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Peskov, "Rusya, MH17'nin düşürülmesinde dahli olduğu suçlamalarını kabul etmiyor ve Uluslararası Ortak Soruşturma Grubu'nun (JIT) çıkarımlarına itibar etmiyor. Zira Moskova, JIT'in çalışmalarına dahil edilmedi" diye konuştu.

Peskov ayrıca hava sahasını sivil uçuşlara kapatmayan Ukrayna'yı suçladı.

Rusya lideri Vladimir Putin ise, soruşturmaya Moskova'nın dahil edilmediğini ancak Ukrayna'nın yer aldığını belirterek, sonuçların güvenilir olmadığını vurguladı.

PARÇALARI KİLOMETRELERCE ALANA YAYILDI

Temmuz 2014'te Hollanda Amsterdam'dan havalanan MH17 sefer sayılı uçak, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gidiyordu.

Ukrayna üzerine gelindiğinde yerden ateşlenen bir füze uçağı paramparça etti, 293 kişiden kurtulan olmadı.

Son temasın Rusya-Ukrayna sınırına 50 kilometre kala sağlandığı yolcu uçağı Rusya yanlısı isyancı güçlerin kontrolündeki Donetsk bölgesinde düşmüş ve parçaları kilometrelerce alana yayılmıştı.

Ukrayna hükümetinin daha sonra yayınladığı görüntülerde, Rus yapımı bir BUK füzesinin aynı gün Rusya-Ukrayna sınırından geçtiği görülmüştü.

Hollanda'nın liderliğindeki uluslararası soruşturma ekibi, füzenin Kursk kentinde konuşlanan bir Rus tugayından geldiğini dün dünyaya duyurdu.

Ortak Soruşturma Ekibi'nin Hollandalı yetkilisi Wilbert Paulissen "Füzeyi taşıyan konvoydaki tüm araçlar Rus Ordusu'na aitti" dedi. Tüm delilleri inceleyen uzmanlar, BUK füzesini fırlatan konvoyun izini, Rusya'nın batısındaki Kursk kentinde konuşlu 300 kişiden oluşan 53'üncü tugaya kadar sürdü.

Faciayla ilgili daha önce kurulan soruşturma ekipleri de aynı sonuçlara varmıştı.