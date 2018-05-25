Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbirinden ilginç hamleleriyle dünya kamuoyunun başını döndüren ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de dünkü Kuzey Kore açıklamasının geçersiz olabileceğini söyledi.

Dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yazarak 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılamayacağını ifade eden Trump, bugün de görüşmenin aynı gün, aynı yerde gerçekleştirilebileceğini belirtti:

"Ne olacağını göreceğiz. Şu an onlarla konuşuyoruz. 12'sinde bile olabilir... Bunu yapmak istiyoruz."

ABD Başkanı'nın Kuzey Kore liderine yazdığı ve dün Beyaz Saray'ın yayımladığı mektupta; Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden iptal kararı aldığını belirtmişti.