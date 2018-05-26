Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, HDP'nin bugün Köln'de düzenleyeceği açık hava mitingine izin verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli" dedi. Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edildiğini belirten Yeneroğlu "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet ediyorum" diye konuştu.



DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da Almanya'nın Türkiye'deki seçimler için uyguladığı kampanya yasağının demokrasiyle bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi. Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirtti.