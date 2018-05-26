Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kristensen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yuriy Dolgorukiy’den yapılan atışın görüntüsünü paylaşarak 4 adet Bulava füzesinin 20 saniyede fırlattığını, bunun dolayısıyla 1 dakikada 16 füze olduğunu yazdı. 4 füzenin potansiyel hedefe toplam 2 bin 400 TNT gücündeki 24 savaş başlığını ulaştırma yeteneğine sahip olduğunu belirten ABD’li uzman, bu göstergenin 160 ‘Hiroşima’ya eşit olduğunu kaydetti.

Yuriy Dolgorukov denizaltısı geçtiğimiz Salı günü, bulunduğu Beyazdeniz’den Kamçatka’daki Kura poligonuna 4 adet Bulava balistik füze fırlatmıştı. Denemenin başarıyla gerçekleştiği belirtilmişti.