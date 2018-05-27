Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Alman makamları, HDP'nin Köln'de miting yapmasına göz yumdu. On binlerce kişinin katılacağı ifade edilen mitinge bin kişi bile katılmadı. Neumarkt meydanında düzenlenen ve organizatörler tarafından on binlerce kişinin katılacağı öne sürülen mitingde, Köln polis sözcüsünden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin kişi yer aldı. Mitingin başlamasıyla açılan terör örgütü PKK paçavraları, Alman polisinin uyarısı ile indirildi. Meydandakiler, sık sık Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı. Köln'de, Temmuz 2016'da düzenlenen "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" öncesi alınan ani mahkeme kararıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle halka hitap etmesini yasaklayan Almanlar, dünkü mitingde, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajının dinletilmesine izin verdi.



İKİYÜZLÜ YAKLAŞIM

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesine sert tepki göstererek "Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır. Bu adım çifte standardın en son örneği" ifadesini kullandı.