Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin KUDÜS



İşgal altındaki şehir olan Kudüs’te ikamet eden müminler de oruçlarını ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın avlusunda kurulan sofralarda açıyor. Filistinlilerin büyük bir kısmı Türkiye’deki derneklerin kurduğu sofralarda iftar yapıyor. Onlardan biri de Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği)... Dernek geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa’da yüzlerce Filistinliye iftar verdi. Mirasımız Derneği tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda büyük bir iftar sofrası kuruldu.

Dernek tarafından Harem-i Şerif’te kurulan sofrada yüzlerce Filistinli iftarını açtı. Derneğin daveti üzerine Türkiye’den gelen birçok gazeteci ve akademisyen de iftara iştirak etti. Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa avlusunda günde 3 bin 500 kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Dernekten daha önce yapılan açıklamaya göre, iftarların yanı sıra Kudüslü ihtiyaç sahiplerine de kumanya yardımı yapılacak.