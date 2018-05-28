Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de görev yapan askerlerini geri çekme kararı aldığını açıklamıştı.

TRUMP PARA İSTEDİ

Trump'ın bu kararından sonra Suudi Arabistan, Amerika askerlerinin Suriye'de kalmasını istedi.

Amerikan askerlerinin Suriye'deki görevlerine devam etmesi için Suudi Arabistan'dan finansman desteği isteyen Trump, istediği sonuca ulaştı.

30 BİN TERÖRİSTE AYLIK 200 DOLAR

Buna göre; Amerika, Suriye ile Irak arasında yeni bir birlik kuracak. 30 bin kişiden oluşması planlanan yeni terör ordusunun maaşları ise Suudi Arabistan tarafından ödenecek.

Petrol zengini Suudiler, terör ordusuna katılanlara aylık 200 dolar ödeyecek.

TERÖR FİNANSÖRLERİ

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına açık bir şekilde destek veren Suudi Arabistan, bölgeye ziyaretler de düzenlemeye başlamıştı.

SUUDİ BAKAN'DAN RAKKA SÖZÜ

Örgütün elinde tuttuğu Rakka'ya giden Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir el Sebhan, bölgenin yeniden imarı için yardım sunma vaadinde bulunmuştu.