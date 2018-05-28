İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın 1915 olayları ilişkin Türkiye karşıtı tasarının "İsrailli vekillerin" kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çekildiğini açıkladı.
İsrailli politikacılar, ABD’nin Kudüs elçiliğini açtığı gün onlarca Filistinlinin katledilmesine çok sert tepki gösteren Türkiye’ye karşı sözde Ermeni soykırımı yalanına sarılmıştı.
İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi’nin genel başkanı Tamar Sandberg’ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16’sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.