Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan 25 havan mermisinin imha edildiğini açıkladı.

Resmi açıklamaya göre, Hamas üyelerinin ateşlediği mermilerin çoğunun Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından durduruldu.

İsrail medyası ise, sabah saatlerinde bölgede sirenlerin çaldığını bildiriyor.

ABD'nin büyükelçilik binasını Kudüs'e taşımasıyla birlikte gerilimin zirve yaptığı bölgede dün İsrail tankı bir Hamas üyesini öldürmüştü.

Son dönemde gerçekleşen gösterilerde hayatını kaybeden Filistinli sayısı ise en az 116, binlercesi de İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralandı.