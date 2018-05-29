Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki samimiyet, Rus medyasının da dikkatini çekti. Batılı ülkelerin baskısına rağmen Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, ülkede belgesellere konu oldu.

"GOOD BYE AMERICA"

Ülkede yayın yapan Zvezda kanalında "Recep Tayyip Erdoğan: Good Bye America" (Elveda Amerika) isimli bir belgesel yayınlandı. Ekrana gelen görüntülerde iki liderin samimiyetine dikkat çekildi.

"KRİZ GERİDE KALDI"

Gazeteci, istihbaratçı ve bazı siyaset bilimcilerinin de yorumlarda bulunduğu belgeselde; uçak krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in arasının daha da iyi olduğu belirtildi.

"OYUN, BATI'NIN KURALLARINA GÖRE OYNANMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu artık Batı'nın kurallarına göre oynamak istemediğinin vurgulandığı belgesel yayınında, Türkiye'nin ABD'deki altın rezervini İngiltere'ye taşıdığı hatırlatılarak Türkiye'nin ABD'den uzaklaştığına dikkat çekildi.

ÜST ÜSTE GÖRÜŞMELER

Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in sadece 2017 yılında 8 kez yüz yüze 20 kez ise telefonda görüştüğünü söyledi.