Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'ın 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektuptan bu yana Kuzey Koreliler sürecin içindeler. ABD, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması beklenen zirve için aktif bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile 7 Haziran'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği ve Kuzey Kore diplomasisinin hızlandığına dikkat çekildi.

Pompeo, Kuzey Koreli yetkiliyle görüşecek

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol'ul ile New York'ta bu hafta içi bir araya geleceği de belirtildi.

Öte yandan bir ABD heyetinin Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yer alan Askerden Arındırılmış Bölgede (DMZ) Kuzey Koreli yetkililerle bir görüşme yaptığı bilgisine de yer verildi. Söz konusu ABD heyetinde ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Kore Direktörü Allison Hooker ve Savunma Bakanlığı Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Müsteşarı Randy Schriver'ın yer aldığı kaydedildi.

Üst düzey görüşmelere ilaveten Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Joe Hagin'in de şu anda Singapur'da bulunduğu ve muhtemel zirveye ilişkin ön hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

Trump'tan Singapur paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini doğrulamıştı. Trump, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlasıyla ilgili buluşmalar halihazırda gerçekleşiyor." açıklamasını yapmıştı.

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.