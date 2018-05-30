Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Atlanta kentinde yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason (61), Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde 17 öğrencinin silahlı saldırı sonucunda öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek amacıyla Beyaz Saray'a bir mektup yazdığını belirtti. Mason, bir süre sonra Beyaz Saray'dan Trump imzalı bir ret mektubu aldığını anlattı.

Mason, mektuptaki İngilizce yazım yanlışlarını tek tek işaretleyerek mektubu tekrar Beyaz Saray'a gönderdiğini çünkü yazım yanlışlarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Mektubun sol üst tarafına, "Gramer kontrolü yaptınız mı?","Gramer önemlidir, özellikle de Beyaz Saray'dan bir mektup alıyorsanız daha da önemlidir." sözlerine yer verdi.

Mason, "Eğer bu mektup ortaokulda yazılmış olsaydı C, lisede olsaydı D verirdim." değerlendirmesini yaptı.

Mason'ın ilk olarak Facebook hesabında paylaştığı mektup önce sosyal medyada, daha sonra da ana akım ulusal medyada geniş yer buldu.