Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye, İsrail’le muhtemel bir çatışmayı önlemek için İran destekli milisleri ve Lübnan merkezli Hizbullah’ı sınırdan çekecek. İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail ile Suriye arasında 1974’te imzalanan anlaşmayı canlandırmak istiyor. Anlaşma, sınırda 10 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge öngörüyor. Golan Tepelerinden 25 kilometrelik bir alanda karadan havaya füze bulundurulmamasını da hükme bağlıyor. Esad’ın İsrail’e son haftalarda komşu ülkeler aracılığıyla Tel Aviv yönetimine birkaç defa mesaj gönderdiğini yazan İsrail gazetesi Haaretz, tarafların anlaşmaya vardığını iddia etti. Batılı bir diplomatik kaynak, son mesajın Rusya aracılığıyla iletildiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de, İsrail’le büyük bir çatışmayı önlemek için İran’ın askerî varlığının azaltılması yönünde Esad’a baskı yaptığı belirtiliyor. Anlaşmanın ardından İranlı milislerin Dera ve çevresinden çekilmeye başladığı öne sürüldü. Konvoyların, kentin birkaç kilometre doğusuna ve kuzeyine konuşlandığı, bazılarının Şam’a doğru ilerlediği belirtiliyor. Anlaşmada yer alan ülke yetkilileri, henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile İran’ın Suriye’deki varlığını görüşmek üzere yarın Moskova’ya gitmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin güney sınırı bölgelerinde sadece Esad askerlerinin bulunması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de “terör tehdidi var oldukça ve Suriye hükûmeti, İran’dan yardım istedikçe ülkesinin, Suriye’de kalacağını” kaydetmişti.