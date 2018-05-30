Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şansölye Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerinden sonra Berlin’e davet etti. Almanya’nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından evleri kundaklanan 5 Türk, katledilişlerinin 25. yılında anıldı. Düsseldorf’taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Başbakanlık binasında anma törenine

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Merkel Solingen kurbanlarının yakınlarına “Sizden ancak özür dileyebiliyoruz. Ancak acılarınızı hiçbir söz ve özür telafi edemez” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Alman Şansölyesi’nin, Erdoğan’ı seçimlerden sonrası Berlin’e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini açıkladı.