Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halka savaşın yanı sıra siber saldırı ve doğal afetlere karşı kendisini nasıl koruyacağını anlatan kitapçık 20 sayfadan oluşuyor.

İsveç'te 44 yıldır yaşayan Türk iş adamı Mustafa Tümtürk, bu zamana kadar ilk defa böyle bir kitapçığın posta yolu ile dağıtıldığını söyledi.

Tümtürk, İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir kitapçık dağıtıldığını duyduğunu belirterek, "Henüz savaş çıkmadan halkı bu şekil bilgilendirmek güzel olmuş." dedi.

İsveç'in 200 yıldır hiç bir savaşa girmediğine işaret eden Tümtürk, ''Ülke İkinci Dünya Savaşı'na da girmemiş ve tarafsız kalmıştı. Kitapçıkta, İsveç'in uzun yıllar savaşa girmemesinin halkı rehavete sevk etmemesi gerektiği yönünde uyarılar bulunuyor." diye konuştu.

Tümtürk, "Özellikle dünyada gelişen son olaylar ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra İsveç'te bir Rusya korkusu başladı. İsveç'te bütün kurumlar bu yönde hazırlık içinde. Tedbir almaya çalışıyorlar. Bunun neticesinde de evlere bilgilendirme kitapçığı gönderildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapçıkta insanların sorumluluklarının hatırlatıldığına dikkat çeken Tümtürk, ''Sadece savaş değil, terör saldırısı, bilgi kirliliği, doğal afetler ve siber saldırılara karşı insanların nasıl önlem alacakları anlatılıyor. Ülkenin bu tür tehlikelere karşı savunma durumunun ne olduğunu ve bu savunmada halka hangi görevler düştüğü yazılıyor." ifadelerini kullandı.