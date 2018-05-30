Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Cemiyetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail polisi ve askeri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 17 Filistinliden 10'unun Doğu Kudüs'te geri kalanların ise Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde gözaltına aldığını belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.