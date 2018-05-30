Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Babçenko'ya suikast yapmayı planlayan kişilerin yakalandığı ifade edildi.

Canlı yayına katılan Babçenko ise hakkındaki bilinçli yapılan ölüm haberler için üzgün olduğunu, kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti.

Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANI: KİEV'DE GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Gritsak, Kiev'de öldürüldüğü belirtilen Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun hayatta olduğunu, cinayet girişimini düzenleyen kişinin Kiev'de gözaltına alındığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Gritsak "Yaklaşık 3 saat önce olayın faili Kiev'de tarafımızca gözaltına alındı. Şu anda bu kişiyle ilgili soruşturma işlemleri ile yaşadığı ve gittiği yerlerdeki aramalar sürüyor" dedi.