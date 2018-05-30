Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Adalet  Bakanı Sessions'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Rusya soruşturmasından kendini çeken Sessions'a yönelik daha önce de birçok eleştiri yapan Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi Vekili Trey Gowdy'nin  Sessions hakkındaki sözlerine atıfta bulundu.

"Keşke başka birini seçseydim"

Adalet Bakanı olarak Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini uzak  tutmasının doğru olmadığını savunan Trump, Gowdy'nin "Eğer ben Başkan olsaydım ve ülkenin en üst düzey adalet yöneticisi olarak seçtiğim kişi 'Kusura bakmayın,  önümdeki en önemli dosya ile ilgilenemeyeceğim' deseydi ben de tepki gösterirdim.  Ülkede birçok iyi hukukçu var. Başkan Trump başka birini seçebilirdi." şeklindeki  sözlerini Twitter paylaşımında alıntıladı ve "Keşke (başka birini) seçseydim."  ifadesini kullandı.

Trump daha önceki açıklamalarında da Sessions'ın Rusya  soruşturmasından kendini çekeceğini bilmesi halinde başka birini bu göreve  seçeceğini dile getirmiş, Sessions ise görevde olduğu sürece Trump yönetimine ve  ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini ifade etmişti.

ABD Adalet Bakanı Sessions'ın 2016'da yapılan ABD başkanlık seçim  kampanyası döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki defa  görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından üzerindeki baskı  artan Sessions, 2 Mart 2017'de yaptığı açıklamayla, Rusya'nın Amerikan başkanlık  seçimlerine müdahale iddialarının araştırıldığı tüm soruşturmalardan çekilmişti.