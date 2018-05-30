Saldırgan Benjamin Herman, cezaevinden 24 saat izinli çıktığı gün şehir merkezindeki bir kafenin yanında polislere bıçakla saldırıp silahlarını almıştı.Herman daha sonra polisleri vurup bir araçtaki sivili de hedef almıştı.Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, çıkan çatışmada birçok kez ateş açıldığı duyuldu.
Belçika'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
30.05.2018 - 23:24 | Son Güncelleme: 30.05.2018 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika’nın Liege kentinde iki polis ve bir sivilin öldüğü silahlı saldırıyı, terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Etiketler : Belçika,DEAŞ,
562582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/562582.aspx
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