Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırgan Benjamin Herman, cezaevinden 24 saat izinli çıktığı gün şehir merkezindeki bir kafenin yanında polislere bıçakla saldırıp silahlarını almıştı.Herman daha sonra polisleri vurup bir araçtaki sivili de hedef almıştı.Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, çıkan çatışmada birçok kez ateş açıldığı duyuldu.