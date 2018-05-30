Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı konuşmada "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz" ifadelerini kullandı. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da Twitter hesabından yayınladığı mesajda Maduro'ya, dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.
Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü
30.05.2018 - 23:26 | Son Güncelleme: 30.05.2018 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada Diriliş Ertuğrul dizisini överek, herkese diziyi izleme çağrısında bulundu.
Etiketler : Maduro,Diriliş Ertuğrul,
562583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/562583.aspx
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