Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, ‘’Gazze’den İsrail’e saldırılar olduğu’’ gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ‘’İsrail’e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu’’ öne sürerek, İsrailli sivillere yönelik şiddete BMGK’nın cevap vermesi ve Filistin yönetiminin Gazze’de olanlara izin verdiği için sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Gazze’den İsrail’e 80’e yakın havan atılması üzerine 3 İsraillinin yaralandığı olayları bahane göstererek BMGK’yi acil toplantıya çağıran ABD, aynı hassasiyeti geçtiğimiz ay Filistinlilere karşı göstermedi. İsrail işgaline karşı Gazze’de düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 118 Filistinlinin hayatını kaybetmesi, binlercesinin de yaralanması BMGK gündemine gelmişti. Kurulmak istenen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talebini ABD engellemişti. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, o dönem konseyde yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki şiddet olaylarından ve hayatını kaybedenler sebebiyle endişe ve üzüntü duyduklarını söylemekle yetinmişti.



HAMAS - İSRAİL ANLAŞTI

Bu arada Filistin, 2014’teki Gazze savaşından sonra Hamas ile İsrail arasında son günlerde yaşanan en şiddetli çatışmaları bitirmek için ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Hamas’ın ateşkes teklifine İsrail hükûmetinden henüz bir cevap gelmemesine rağmen Hamas’ın Gazze’deki Başkan Yardımcısı Halil el Hayya, İsrail’in ateşkese bağlı kaldığı müddetçe Hamas’ın da ateşkese sadık kalacağını söyledi. Mısır’ın araya girmesinin ardından tarafların anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İsrail Radyosu’na yaptığı açıklamada “Hamas ile bir ateşkes konusunda anlaştınız mı?” sorusuna kaçamak cevap vererek, “Bunun savaşa yükselme eğilimine ilgi duymuyoruz. Hepsi Hamas’a bağlı. Eğer (saldırmaya) devam ederse, sonucunun ne olacağını bilmiyorum” ifadesini kullandı.